Seis meses após inícios do ano letivo, prefeito de Manaquiri faz gasto milionário com materiais didáticos

Redação AM POST

O prefeito de Manaquiri, Jair Souto, efetuou uma compra de R$ 1,7 milhão em material didático pedagógico escolar e papelaria para as unidades da rede municipal de ensino no município, seis meses após o início do ano letivo. A informação consta em

publicação do Diário Oficial dos Municípios (DOM), da última quarta-feira (22).

Segundo o documento, o valor será dividido entre três empresas: Maxpel Comercial Ltda, com sede em Manaus, e que abocanhará R$ 686.128,50; V H Comercio de Produtos Alimentícios e Serviços de Manutenção Ltda, também com sede em Manaus, que receberá R$ 525.798,60; e a empresa Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata Eireli, também de Manaus, que ficará com R$ 518.229,00 do total.

Foram gastos R$ 341.284,80 em resmas papel A4, R$ 107.200,00 em pincel para quadros, além de R$ 40.000,00 em borracha escolar.

Confira a tabela de especificação de gastos:

https://diariomunicipalaam.org.br/verificar-publicacao

No documento não há informações sobre a distribuição do material a ser adquirido, total de alunos beneficiados e/ou escolas que receberão o material didático-escolar.