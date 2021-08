Sem credibilidade, Durango Duarte garante vitória de Omar Aziz e Vanessa Grazziotin nas eleições de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em live realizada na semana passada, o publicitário, Durango Duarte, fez previsões mirabolantes as disputas para as eleições de 2022, entre elas o marqueteiro garante a reeleição do senador Omar Aziz (PSD), seu amigo, e vitória da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) para deputada federal.

“Ele ganha por causa do interior, que é quem vai definir a eleição para o Senado”, disse.

Sobre Vanessa, o “guru da comunicação”, disse que ela será eleita por conta de sua associação com o ex-presidente Lula (PT).

Ainda de acordo com o marqueteiro o ex-prefeito cassado de Coari, Adail Filho também deverá ser eleito com algo em torno de 100 mil votos.

Sobre a disputa para o Governo do Amazonas nas eleições de 2022, Durango projetou um cenário de cinco candidatos: Wilson, Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Ricardo Nicolau e Plínio Valério.

Entre os postulantes, segundo os cálculos do marqueteiro, quem tem mais chances é o senador Eduardo Braga, seguido de Amazonino e Wilson Lima. No entanto, a projeção sobre a votação, sobretudo na capital, onde ele aponta que o parlamentar pode ter 25% dos votos, parece bem longe da realidade.

O próprio Braga, em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais, aparece pedindo ajuda de eleitores do interior para “convencer” parentes na capital a acreditarem nele.

Sem credibilidade

A verdade é que por mais que fale com ar de autoridade e até convença os menos atentos, Durango vem acumulando derrotas. Perdeu em 2014 com o senador Eduardo Braga e 2018 com Omar, e vem errando nas pesquisas, tanto que seu instituto já mudou de nome algumas vezes e poucos no meio político levam a sério seus números.

Deve ser por isso que ele afirmou que não irá participar diretamente de nenhuma campanha ano que vem no Amazonas. Vai trabalhar em dois outros estados e tentar replicar seus modus operandi em outras terras.

Na derrota de 2014 ele teve que pagar R$ 100 mil ao empresário Ronaldo Tiradentes, dono do instituto DMP, após aposta que os dois fizeram. Na época, Durango era dono do instituto Perspectiva e ao contrário do que diziam as pesquisas realizadas por sua empresa garantindo que não haveria segundo turno, o então governador José Melo foi reeleito em 2º turno derrotando o ex-governador e atual Senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

O publicitário que naquele pleito assumiu a defesa da candidatura de Braga viu suas afirmações negadas pelas urnas e ainda teve de desembolsar uma grana alta.

Veja vídeo:

*Com informações do Direto ao Ponto