Sem máscara e distanciamento social, David Reis posa ao lado de amigos em festa feita em meio a disparada de casos de Covid em Manaus

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), fez postagem em uma redes social mostrando que participou de uma comemoração em que tanto ele quanto os outros convidados não estavam usando máscara de proteção ou respeitando o distanciamento social sendo que nos últimos dias, explodiu o número de casos confirmados do novo coronavírus na capital amazonense resultado da chegada da variante Ômicron.

No entanto, mesmo com o aumento dos casos, David Reis não se preocupou em se arriscar e expor nas redes sociais. Sem máscara, o presidente da CMM esbanjou um sorriso ao lado dos amigos, que também não estavam cumprindo as medidas de segurança contra a covid-19.

Para passar um boa imagem para os eleitores de que está combatendo a covid-19, David Reis, afirmou em nota que a CMM vai aplicar o regime híbrido em 2022, ou seja, de forma presencial ou virtual (pela internet), por se preocupar com os servidores da Casa. Ele também vai antecipar o retorno dos trabalhos do legislativo neste ano, do dia 7 para 2 de fevereiro.