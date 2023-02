Senado define cargos da Mesa Diretora; veja nomes

Redação AM POST*

Foram definidos nesta quinta-feira, 2, os nomes dos componentes da Mesa do Senado. A votação ocorreu um dia depois da reeleição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a 57ª legislatura. A chapa única foi aprovada por 66 votos “sim”, 12 “não” e duas abstenções.

A formação da Mesa considera a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares, mas por acordo, a bancada do PT abriu mão da disputa pela 1ª vice-presidência da Casa que continuará com o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Veja quem ficou em cada cargo:

Primeiro vice: Veneziano Vital do Rêgo

Segundo vice: Rodrigo Cunha (União -AL)

1º secretário: Rogério Carvalho (PT-SE)

2º secretário: Weverton (PDT-MA)

3º secretário: Chico Rodrigues (PSB-RR)

4º secretário: Styvenson Valentim (Podemos-RN)

As indicações para as suplências dos secretários não foram votadas. Pacheco explicou que vai marcar uma sessão para essa deliberação. Os membros da Mesa fazem parte da Comissão Diretora, encarregada da organização e do funcionamento do Senado e da redação final de todas as propostas aprovadas pelos parlamentares.