Senado Federal abre consulta pública para saber opinião dos brasileiros sobre a volta do voto impresso

Redação AM POST

O Senado Federal abriu uma consulta pública para ouvir a opinião da população a respeito da adesão do voto impresso em todas as urnas no próximo processo eleitoral.

Para votar, basta acessar o site da Casa Legislativa (CLIQUE AQUI).

Ate o fechamento desta matéria o resultado parcial é de 199.809 pessoas apoiando o retorno do voto impresso e 237.621 contra a medida.

O debate sobre o retorno à utilização das cédulas físicas é polêmico e levanta reações de todo o Parlamento. Recentemente, a comissão da reforma eleitoral de 2022 da Câmara dos Deputados rejeitou a implementação do uso do voto impresso em 2022.

O grupo atuou na elaboração de proposições e sugestões para serem aplicadas no texto da matéria. Todas as ideias discutidas pela comissão, em conjunto com a Abradep, foram consolidadas e entregues à relatora da reforma na Câmara, a deputada Margarete Coelho (PP-PI).