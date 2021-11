Senado Federal vai gastar até R$ 611 mil com troca de carpetes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Senado Federal pretende gastar até R$ 611 mil com a troca dos carpetes do Salão Azul, do cafezinho e de outras dependências da Casa. O procedimento licitatório para a contratação da empresa que executará a obra acontecerá no próximo dia 10. A informações é do site O Antagonista.

De acordo com o Senado, “parte do carpete atualmente instalado se encontra desgastado em razão do intenso fluxo de pessoas que transitam pelo local”.

“A necessidade de substituição é importante para melhorar o aspecto estético do piso e manter as condições originais do edifício”, informa o processo licitatório da Casa.

Também serão substituídos os carpetes de uma área equivalente a 1,5 mil metros quadrados.