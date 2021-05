Senador dispara contra contradição de Omar Aziz na CPI da Covid: “está difícil até para o seu estado entender”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Senadores da base aliada do governo que integram o colegiado a respeito do uso do aplicativo TrateCov durante o colapso sanitário em Manaus (AM), revelaram contradição em fala do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) que tentou discutir com os colegas durante depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.

“Se esse aplicativo (TrateCov desenvolvido pela secretaria de Mayra Pinheiro) salva vidas, por que a senhora não devolveu? Mataram pessoas sem oxigênio na minha cidade. A senhora deixou de salvar vidas no meu estado”, indagou o senador amazonense à secretária.

A fala provocou reação do senador Marcos Rogério (DEM-RO). “Até ontem vossa excelência estava contra o aplicativo. Agora, mudou de ideia. Explique senador, está difícil até para o seu estado entender”, disse ao presidente.

Aziz rebateu a fala do governista: “Você não entende ironia não né, rapaz?”, disparou. “Presidente da CPI não é presidente para ser irônico”, interrompeu o senador Marco Rogério.

“Eu não enrolo ninguém, não fico tangenciando, eu falo a verdade e falo na cara, não sou enrola-enrola não. Aqui não é o presidente, aqui é o senador do meu estado, do Amazonas”, completou Omar Aziz.

