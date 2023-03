Senador dos EUA detona Lula e pede sanções contra o Brasil após o petista deixar navios de guerra do Irã atracarem no país

Redação AM POST*

O senador americano Ted Cruz, do Partido Republicano do estado do Texas, publicou comunicado nesta terça-feira (28) para criticar a atracação de dois navios de guerra iranianos no Brasil e pedir que os Estados Unidos apliquem sanções contra o país devido à autorização.

“A atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um fato perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. Os Estados Unidos possuem sanções e leis antiterrorismo que foram pensadas exatamente para deter e responder a essas ameaças”, escreveu Cruz, que é membro dos comitês de Comércio, Ciência e Transportes e de Relações Exteriores do Senado americano.

“Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro onde aportaram agora corre o risco de [sofrer] sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos – e também todas as empresas estrangeiras que tiverem envolvimento com o porto ou essas empresas brasileiras no futuro”, acrescentou o senador.

No comunicado, Cruz afirmou que o presidente americano, Joe Biden, chama seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca”.

O senador afirmou que Lula “é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses, então ou esses riscos não foram comunicados ou os brasileiros não se importaram [com eles]”.

Cruz finalizou a nota exigindo que Biden “imponha sanções relevantes, reavalie a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexamine se o Brasil está adotando medidas antiterroristas eficazes em seus portos”. “Se o governo [americano] não o fizer, o Congresso deve forçá-lo a fazê-lo”, afirmou o senador.

A Marinha do Brasil autorizou a ancoragem de dois navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro entre domingo (26) e o próximo sábado (4). A visita estava marcada para o final de janeiro, mas o governo brasileiro adiou a permissão para a atracagem dias antes do encontro entre Biden e Lula em Washington, no último dia 10. A ideia era evitar que a autorização soasse como uma provocação ao governo americano.

Antes da autorização, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, chegou a fazer um apelo para que não houvesse a autorização para ancoragem dos navios do Irã.

“Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas e já tiveram sanções da ONU [Organização das Nações Unidas]. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar”, disse.

*Com informações da Gazeta do Povo