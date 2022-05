Senador Eduardo Braga gastou mais de R$30 mil do ‘Cotão’ em passagens aéreas no mês de abril deste ano

Redação AM POST

Somente em abril deste ano, o senador Eduardo Braga (MDB) gastou mais de R$ 30 mil com passagens aéreas do dinheiro da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, conforme informações do Portal da Transparência do Senado.

A verba do Cotão é destinada para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato, como passagens aéreas, aluguel de aeronaves, telefonia, hospedagem, combustível e contratação de consultorias.

De acordo com os dados do Portal da Transparência, até o momento, abril foi o mês em que o senador do Amazonas mais gastou neste ano com esse serviço saltando de quase R$4,5 mil em março para mais de R$30 mil no mês seguinte em ponte área semanal entre Brasília e Manaus.

Algumas das passagens foram para a assessora parlamentar Gilma Gomes Maciel. Uma das três viagens feitas por ela custou R$ 6.078,73 mil.

Ainda segundo o Portal da Transparência, foram 8 viagens realizadas no mês de abril, sendo todas compradas pela empresa MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA, sob o CNPJ de nº 11.244.915/0001-69, localizada na Cidade Nova, em Manaus.

Conforme o Portal da Transparência, Braga já gastou nas cotas, o valor de R$ 172.831,61 nos primeiros cinco meses deste ano.

Entre os tantos benefícios concedidos aos parlamentares que atuam em Brasília está o custeio integral de passagens áreas, assim como o de diárias em hotéis em casos de missões especiais. Do início deste ano até maio, o Congresso Nacional já bancou cerca de R$ 111 mil em viagens para os 3 senadores da bancada amazonense no senado.