Senador Eduardo Braga testa positivo para o Covid-19

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) informou, na tarde deste domingo (11/10), que foi diagnosticado com a Covid-19. Por meio das redes sociais, o parlamentar declarou que os sintomas têm sido leves e não comprometem seu estado geral de saúde.

“Desejo a todos que enfrentam essa doença, assim como eu, uma rápida recuperação. Cuidem-se. Cumpram todas as recomendações médicas. E preservem as vidas daqueles que os cercam. Que Deus nos abençoe”, completou Eduardo.

Confira a íntegra da manifestação do senador:

Na última sexta-feira (09/10), Eduardo recebeu a relatoria da indicação do desembargador Kassio Nunes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A entrega do relatório do parlamentar amazonense à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado – colegiado que avaliará a indicação antes da deliberação do plenário da Casa – mantém-se para 14 de outubro, já que será por meio virtual.

