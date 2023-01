Senador Marcos do Val diz que Lula e Flávio Dino sabiam que ataques iriam acontecer em Brasília e não tomaram providências

Redação AM POST

O senador Marcos do Val (Podemos) enviou um ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino, cobrando explicações pela falta de providências para evitar ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, ocorridos no domingo (8).

Em publicação no Twitter, o senador afirma que Lula também tinha conhecimento e nada fez. “Já comecei encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada”, escreveu Marcos do Val.

No ofício encaminhado pelo senador ao ministro são feitos diversos questionamentos. Entre eles, sobre quais ações teriam sido feitas para evitar e conter ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos.

Ministro da Justiça foi informado dos ataques, um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada pic.twitter.com/ZrXHzGLlvs — Marcos do Val (@marcosdoval) January 9, 2023