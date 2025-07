Senador Marcos do Val foge para os EUA mesmo com passaporte retido pelo STF

Notícias de Política – O senador Marcos do Val (Podemos-ES), investigado por suposta tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos mesmo após ter seus passaportes — comum e diplomático — bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A viagem ocorreu no dia 23 de julho, com embarque em voo comercial partindo de Manaus com destino a Miami. Do Val confirmou ao portal UOL que utilizou seu passaporte diplomático, o qual, segundo ele, não foi apreendido quando a Polícia Federal recolheu o documento comum. A entrada do parlamentar em solo norte-americano foi confirmada por autoridades alfandegárias dos EUA.

Apesar da restrição judicial, o senador alegou que sua viagem não viola nenhuma norma legal. “Estou dentro da lei”, declarou. Durante o voo, foi cumprimentado por tripulantes e reforçou que eventuais questionamentos deveriam ser feitos à Polícia Federal.

Investigações e histórico de polêmicas

Marcos do Val é alvo de investigações que tramitam em sigilo no STF. As apurações envolvem acusações de tentativa de golpe, formação de organização criminosa, e seu suposto envolvimento em situações com entorpecentes. Em 2023, o senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal após declarar que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido em um plano golpista. Na ocasião, agentes federais apreenderam aparelhos eletrônicos e uma pistola Glock em posse do parlamentar.

O Itamaraty informou não ter conhecimento da viagem, e direcionou a responsabilidade para a PF, que confirmou o bloqueio do passaporte comum de Do Val desde agosto de 2024. No entanto, o passaporte diplomático permaneceu com o senador, o que lhe permitiu embarcar para o exterior.

Defesa contesta acusações e decisões judiciais

A defesa de Marcos do Val afirma que as acusações são infundadas e sustenta que o parlamentar não violou nenhuma medida judicial. Alega, ainda, que a apreensão de seus documentos foi irregular e que não estava de posse do passaporte diplomático no momento da operação da PF. Os advogados do senador também têm tentado invalidar decisões do STF, especialmente as expedidas por Alexandre de Moraes, que tem sido criticado publicamente por Do Val.

Segundo a defesa, o parlamentar é alvo de perseguição política e de interpretações equivocadas de suas ações. Marcos do Val também tem feito ataques públicos ao ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de abuso de poder.