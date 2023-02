Senador Marcos do Val recua e indica que não vai desistir da política: “Não vou deixar o mandato”

Redação AM POST*

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), que denunciou a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) de coagi-lo para dar um golpe de estado, recuou da decisão de renunciar ao mandato como havia afirmado em postagem no seu perfil Instagram.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), o senador disse que a decisão de deixar o cargo ainda não foi tomada. Disse ainda que há chance “zero” de sua suplente assumir o cargo, já que ela foi escolhida ao acaso.

“Quando eu disse isso [que renunciaria], eu estava praticamente decidido mesmo a chegar aqui, reunir a equipe – e reuni realmente parte da equipe – para tomar a decisão de que ia sair. Deixar assumir a suplente não, porque ela, na época da campanha – que foi sem recurso – eu não tinha nenhum nome para suplência e na hora tinha a secretária de um vereador e eu perguntei a ela se ela podia emprestar os documentos para ser minha suplente. Ela deu e pronto, foi eleita e ela achou que… Eu tive um infarto lá no primeiro ano e ela mandou uma mensagem, ‘olha, estou pronta para assumir’. Nem perguntou se eu estava bem. Aí eu falei, ‘olha, não foi acordado nada disso. Você esquece dessa possibilidade’. Então essa possibilidade de ter alguém assumindo o meu lugar, zero [chance]. Não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído. E também não posso largar a missão que eu assumi, sozinho até agora, para apresentar para a sociedade e para a imprensa quem prevaricou. Então a decisão ainda não foi tomada”.

Em entrevista à imprensa, Do Val afirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou a reunião com o ex-presidente para tratar sobre um golpe de Estado em dezembro de 2022.

Do Val também confirmou que avisou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre o plano. De acordo com o relato do senador, a ideia de Silveira, apresentada a Do Val e Bolsonaro na reunião, incluía grampear Moraes em busca de gravações comprometedoras do ministro.