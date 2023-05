Senador Mourão pede ao Congresso “interdição imediata” da cassação de Dallagnol

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) pediu a “imediata interdição” do processo de cassação do deputado federal e ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, na noite de terça-feira (16/5), a validade do registro de candidatura de Dallagnol.

O pedido de Mourão foi formalizado ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), depois de discurso no plenário do Senado Federal. O ex-vice-presidente afirmou existir uma “perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da História, encomendada pelo desejo de vingança nua e crua do próprio presidente da República”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, fere de morte a última esperança do povo na democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas”, defendeu o ex-vice-presidente.

Os ministros da Corte consideraram que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para escapar de julgamento, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022. Assim, os magistrados consideraram que o ex-procurador da Lava Jato frustrou a aplicação da lei.

*Com informações do Metropoles