Senador Omar Aziz diz que Bolsonaro é ‘exemplo ruim’

Redação AM POST*

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse nesta sexta-feira (25), em entrevista à Globonews, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu um “exemplo muito ruim” ontem por ter abaixado ou orientado crianças a tirar a máscara de proteção contra a covid-19 durante visita ao Rio Grande do Norte.

O senador, está sendo duramente criticado nas redes sociais desde que assumiu o comando da CPI da Covid no Senado, feita para investigar a conduta de autoridades e o uso de verbas federais no enfrentamento da pandemia, pois responde na Justiça por suspeitas envolvendo desvio de recursos públicos e por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa da operação “Maus Caminhos” que investiga desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.

Durante um dos eventos de sua agenda no estado, o presidente abaixou a máscara de uma criança que foi colocada em seu colo para uma fotografia. Mais cedo, durante um evento no município de Jucurutu, Bolsonaro pediu para que uma criança de 10 anos tirasse a máscara.

“Os dois (atos de Bolsonaro) são de uma gravidade muito grande, de um exemplo muito ruim. Principalmente aquela criança que estava com o microfone. Aquele microfone deve ter sido manuseado por várias pessoas que estavam naquele evento. É um fato muito grave. Uma criança dessa, na escola, as professoras orientam ela a usar máscara e, com certeza, na casa dela também (a orientam). Nessa cidade do interior do Rio Grande do Norte, talvez o presidente jamais volte lá e talvez nunca saiba qual foi o destino e o futuro dessa criança. Mas agora, no presente, o presidente pode ter proporcionado para essa criança uma infecção que ela pode levar para dentro da casa dele, de uma forma muito irresponsável”, disse Omar.

“O que o presidente faz nesse momento é propagar o vírus através de uma inocente. Ali ela não tinha o direito de se defender porque era uma criança […] Ela está ali sendo orientada por um ídolo, o presidente da República, algo que vai ser marcado para a vida dela. Ele faz um ato desse, que é um ato que eu não classifico como humano. É irresponsável e desumano. É um mau exemplo para as crianças”, acrescentou o parlamentar.

A CPI da Covid ouve nesta sexta-feira (25), o servidor da área técnica do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda e o irmão dele, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Aliado do governo, o parlamentar diz ter avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre indícios de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, relatados pelo irmão.

*Com informações do UOL