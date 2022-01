Senador Omar Aziz não consta no registro de vacinados contra Covid de Manaus e DF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O senador Omar Aziz, que presidiu a CPI da Pandemia no ano passado, não aparecem no registro de vacinados contra a Covid-19 da Prefeitura de Manaus nem do Distrito Federal, onde cumpre o mandato. A informação é do jornalista Alexandre Fernandes.

Na última sexta-feira (21), Omar Aziz anunciou nas redes sociais que testou positivo para covid-19 e no comunicado ele afirma que tomou todas as doses do imunizante. “Mesmo com as medidas de precaução e distanciamento, contraí covid. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático”, disse o senador.

O parlamentar disse ainda que vai cumprir a quarentena conforme determinado por autoridades sanitárias. Aziz presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia que, ao longo de seis meses, ouviu integrantes do governo, empresários, ex-ministros, deputados, médicos e cientistas.

O Imuniza Manaus registra as doses da vacina e, inclusive, mostra o prazo para que as pessoas retornem aos postos de imunização para tomar o reforço contra o coronavírus. Mas em pesquisa feita com o cpf do senador aparece a seguinte mensagem: “Compareça imediatamente a um dos locais de vacinação”. No site info saúde – DF o documento do senador não consta entre os vacinados.

Após repercussão da informação o senador disse nas redes sociais que a base de dados usado pelo jornalista é frágil e que a notícia se trata de uma fake news. No entanto, para rebater a informação o politico não mostrou seu comprovante de vacinação.

Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas. Um bom dia e abraços a todos. Continua depois da Publicidade — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) January 21, 2022