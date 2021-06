Senador petista usa ‘cotão’ para comer bacalhau e alugar carro de luxo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Neste mês de maio, auge das audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, no Senado Federal, o senador Humberto Costa (PT-PE) gastou quase R$ 10 mil com o chamado “cotão”, verba parlamentar disponibilizada para custear as despesas dos parlamentares com alimentação, combustível e aluguel de carro. Ao todo, Costa gastou R$ 9.634,10 da verba pública. A informação é do site O Antagonista.

Segundo dados do Portal da Transparência, o senador petista não colocou a mão no bolso nem para pagar R$ 0,50 do limão espremido em uma água com gás que havia pedido durante um jantar. Neste mesmo dia, Costa almoçou em um restaurante de Brasília onde comeu bacalhau, fraldinha e burrata com molho pesto, além de ter bebido chopp e cerveja. A conta total chegou a R$ 310, 80, dos quais o senador foi ressarcido em R$ 225,25. O Senado não reembolsa bebidas alcoólicas e nem gorjetas.

Em um domingo a noite, no dia 30, o senador lanchou um hambúrguer e uma coca-cola, no valor total de R$ 64.

O paladar apurado do senador também incluiu um jantar com direito a esfirras e torta de chocolate, além de um vinho português de R$ 112.

Já no dia 7 de maio, após participara da CPI da Covid, Costa jantou em um restaurante de Brasília e recebeu de volta R$ 284,01. A conta incluiu shitake e um profiteroles, tipo de sobremesa com massa açucarada e recheada com cremes.

Humberto Costa também usou e abusou das passagens de avião. Somente em maio, o senador gastou R$ 7.239,85 em viagens entre Recife e Brasília – este é o maior valor gasto pelo senador com passagens desde novembro de 2019.

O “cotão” também foi usado por Costa para alugar um Jeep Compass por R$ 6,8 mil. No entanto, ele não foi usado para compromissos em Brasília, mas ficou a disposição do senador o mês inteiro em Recife.

*Com informações do Pleno.News