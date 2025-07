Senador Plínio Valério critica criação de novo grupo de trabalho para BR-319: “É balela, é mentira, é enganação”

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente o anúncio do governo federal sobre a criação de um novo grupo de trabalho (GT) para tratar do asfaltamento da BR-319, estrada que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A declaração foi feita nesta sexta-feira (18).

Leia mais: Prefeita de Manacapuru é alvo de nova denúncia no TCE-AM por nepotismo e pagamentos indevidos

PUBLICIDADE

Segundo o parlamentar, a proposta apresentada pelos ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Renan Filho (Transportes) é meramente eleitoreira e representa mais um adiamento no cronograma de recuperação da rodovia.

“É balela, é mentira, é enganação. O estudo já existe”, disparou Plínio, referindo-se ao relatório elaborado pelo Ministério dos Transportes, que conclui pela viabilidade do asfaltamento da estrada. Para o senador, o documento já deveria ser suficiente para o início imediato das obras, sem necessidade de um novo grupo técnico.

Plínio Valério destacou ainda que a iniciativa soa como manobra política do governo federal às vésperas das eleições de 2026, com o objetivo de agradar o eleitorado da região Norte sem efetivamente avançar com as obras.

PUBLICIDADE

A BR-319 é considerada estratégica para a integração logística da Amazônia, mas sofre com décadas de abandono, problemas estruturais e entraves ambientais. Apesar de diversas promessas de recuperação, o asfaltamento da via continua sem previsão concreta para execução.