Senador Plínio Valério recebeu R$ 50 milhões do orçamento secreto para apoiar eleição de Pacheco, diz jornal

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) foi apontado neste sábado (9) pelo jornal o Estado de São Paulo com um dos apoiadores da campanha de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na eleição para a presidência do Senado, em fevereiro de 2021, que juntos receberam ao menos R$ 2,3 bilhões em emendas do orçamento secreto ao longo do ano passado. A distribuição de verbas ocorreu após a confirmação da vitória do senador, que contou com o aval do Palácio do Planalto.

De acordo com o jornal, Plínio Valério e Nelsinho Trad (PSD-MS) tiveram cerca de R$ 50 milhões para indicar, no ano passado. O relator-geral do Orçamento de 2021, Marcio Bittar (União Brasil-AC), por exemplo, carimbou sozinho R$ 460 milhões.

Apelidada de “orçamento secreto”, as emendas de relator ficaram conhecidas pela falta de transparência sobre a destinação dos recursos.

Pacheco era considerado o favorito na disputa, foi apadrinhado pelo seu antecessor Davi Alcolumbre (DEM-AP) e recebeu o apoio do presidente da República Jair Bolsonaro, assim como da maioria dos partidos no Senado.

Plínio Valério confirmou que recebeu o valor milionário mas negou que o recurso recebido tenha sido uma troca de favores por ter votado em Rodrigo Pacheco para o comando do Senado. O parlamentar afirma que repassou o recurso para mais de 19 do Amazonas incluindo Manaus.