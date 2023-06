Senador Rogério Marinho detona reunião do Foro de São Paulo: “grupo que defende pauta ideológica retrógrada”

O Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que é líder da oposição, criticou nesta quarta-feira, 28, a celebração do 26º encontro do Foro de São Paulo, que é um movimento que vai reunir amanhã (29/06) em Brasília partidos de extrema esquerda e ditadores da América Latina.

Para Marinho, a reunião contrapõe os princípios da democracia ao reunir representantes de nações antidemocráticas, como Cuba, Venezuela e Nicarágua.

“O Foro de São Paulo não é uma teoria da conspiração, como a esquerda propagou por anos”, explicou Marinho. “É um grupo que defende uma pauta ideológica retrógrada, que gera pobreza, miséria e violações aos direitos humanos. Nos últimos seis anos, esse mesmo grupo se manteve distante do Brasil, enquanto nosso país retomava os trilhos do desenvolvimento econômico por meio das reformas e marcos legais. Agora, em mais um governo do PT, o Foro de São Paulo volta a dar as caras e se sente confortável para propagar em território brasileiro a sua agenda de retrocessos”, disse.

O encontro contará com workshops e palestras de representantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, da Nicarágua de Daniel Ortega; do Partido Socialista Unido da Venezuela, de Nicolás Maduro; e o Partido Comunista Cubano.

Para o senador, a provável presença do presidente Lula (PT) na abertura do Foro de São Paulo, e o fato de a reunião estar sob a coordenação de Mônica Valente, integrante da Executiva Nacional do PT, reforça a normalização do relacionamento entre o governo e as ditaduras.

“O PT banaliza os direitos humanos e afaga partidos e membros políticos de países que ameaçam, perseguem e agridem adversários políticos e o próprio povo, que, muitas vezes, só encontra o mínimo de dignidade e prosperidade fugindo de seu país, como ocorre na Venezuela”, concluiu o Marinho.