Senador torra mais de R$ 25 mil da cota parlamentar em ‘farra gastronômica’

O senador Alexandre Giordano (MDB-SP) já gastou R$ 25,2 mil da cota parlamentar com sua “farra gastronômica” no período de janeiro a maio deste ano. O emedebista, que assumiu seu mandato no Senado em março de 2021, com a morte do senador Major Olímpio. A informação sobre o gasto do parlamentar é do site Metrópoles.

As notas fiscais apresentadas por Giordano ao Senado mostram quais são os restaurantes preferidos do senador. Entre eles estão, além do Vasto em Brasília, as churrascarias Fogo de Chão, Rodeio e a Costellone Villares, que fica na zona norte paulistana, reduto eleitoral de Giordano, a tradicional cantina Lellis Tratoria, que fica nos Jardins, e o rústico Esch Café, na Alameda Lorena, na mesma região central da cidade.

No primeiro dia do ano, Giordano almoçou por R$ 533 num restaurante da Asa Sul de Brasília, o tradicional Vasto. O valor representa mais de 40% do salário mínimo.

No dia 5 de maio, o senador gastou quase um salário mínimo no restaurante Famiglia Mancini. O jantar no restaurante italiano, que fica na região central da cidade de São Paulo, saiu por R$ 1.024. Entre os itens custeados pelo pagador de impostos no jantar estavam três filés à parmegiana por R$ 444 cada um e um medalhão ao funghi com fettuccine ao molho quatro queijos por R$ 145. Giordano também desembolsou R$ 145 por cinco couverts.

Com gastos semelhantes, não foi difícil para o senador gastar mais de R$ 25 mil com comida em apenas cinco meses. A média é de mais de R$ 5 mil gastos por mês só em alimentação. Esse “vale-refeição” praticamente sem limites bancado pelos pagadores de impostos complementa a renda do parlamentar, que tem salário de R$ 41,6 mil por mês.

O senador Alexandre Giordano, foi procurado pelo site Metrópoles para comentar sobre as despesas com alimentação, mas não enviou resposta até a publicação da reportagem.