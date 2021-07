Senadora aponta fraude em documento que governo federal apresentou

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), representante da bancada feminina, revelou à CPI da Covid nesta terça-feira, 6, uma série de “erros grosseiros” em documentos apresentados pelo ex-diretor-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco e pelo ministro Onyx Lorenzoni para desqualificar as denúncias do deputado Luis Miranda (DEM-DF) a respeito de supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.

Tebet exibiu em vídeo as invoices apresentadas pelo governo como verídicas com apontamento de imagens despadronizadas e também de erros de inglês que, segundo ela, não passariam como um documento de uma farmacêutica global. A parlamentar exemplificou essa tese destacando a palavra “prince” como se fosse a versão inglês de “preço”. Na língua inglesa, porém, a palavra significa “príncipe”.

Além disso, Simone Tebet chamou atenção para valores modificados, como a inserção e posterior exclusão dos valores de seguro e frete ao montante de US$ 45 milhões. O acordo de compra também especificaria 300 mil caixas com 16 ampolas cada, o que somaria um montante de 4,8 milhões de doses, e não 3 milhões, quantidade apresentada no documento.

Para a senadora, houve falsidade de documento privado, falsidade ideológica e direcionamento de empresas para lavagem de dinheiro público. “Tudo isso linka com o caso de crime de prevaricação. Basta saber de quem”, afirmou Simone à comissão.

Em seu Twitter, a parlamentar publicou o vídeo completo de sua apresentação à CPI.

Confira:

Na #CPIdaCovid, a senadora Simone Tebet apresentou inconsistências em um documento envolvendo a negociação da vacina Covaxin que foi apresentado por Onyx Lorenzoni no pronunciamento para rebater as denúncias de Luís Miranda. São apontados vários erros de inglês. 🎥: @sampancher pic.twitter.com/WivyIXimCY — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) July 6, 2021

* Com informações da Agência Senado