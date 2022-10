Senadora eleita, Damares Alves quer propor instalação de CPI sobre tráfico de crianças

Redação AM POST

Os senadores eleitos Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) vão propor a instauração de comissão parlamentar de inquérito (CPI) mista para investigar o tráfico e o desaparecimento de crianças nas fronteiras do Brasil.

Continua depois da Publicidade

O anúncio ocorre após integrantes do Ministério Público Federal (MPF) no Pará enviarem ofício ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), na segunda-feira (10/10), para cobrar informações sobre os supostos casos de abuso sexual contra crianças revelados pela ex-titular da pasta.

Em discurso no sábado (8/10), em Goiânia, a ex-ministra afirmou que, “abrindo as gavetas do ministério” que chefiava, o MMFDH descobriu casos de abuso sexual e tráfico de crianças na Ilha do Marajó (PA).

Damares afirmou que crianças na Ilha de Marajó (PA) são traficadas e têm seus dentes “arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral”, além de só comerem “comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”.

Continua depois da Publicidade

“Sobre a Ilha de Marajó, todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para Ilha do Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiana. Vou contar uma coisa pra vocês que agora posso falar: nós temos imagens de crianças brasileiras com 4 anos, 3 anos que quando cruzam as fronteiras são sequestradas” diz Damares no vídeo que viralizou nas redes sociais.

Um ofício do Ministério Público Federal endereçado à secretária-executiva da pasta, Tatiana Barbosa de Alvarenga, exige que todos os detalhes descobertos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sejam encaminhados ao MPF “para que sejam tomadas as providências cabíveis”.

Continua depois da Publicidade

Além disso, o documento exige que o MMFDH “informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação [denúncia] ao Ministério Público ou à polícia”.