Política

Senadores do Amazonas gastam quase R$ 1 milhão em cotas parlamentares; apoio parlamentar lidera despesas

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Senado.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 14:45

Notícias de Política – A bancada do Amazonas no Senado Federal — formada pelos senadores Plínio Valério (PSDB), Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) — já consumiu R$ 997,7 mil em cotas parlamentares até 27 de agosto de 2025. Os dados, divulgados pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Senado, revelam que o item “serviços de apoio parlamentar” concentrou a maior parte dos gastos individuais e coletivos.

Plínio Valério foi o que mais utilizou a cota, com R$ 357,6 mil. Suas maiores despesas foram com divulgação da atividade parlamentar (R$ 162,8 mil) e serviços de apoio parlamentar (R$ 133,7 mil). Foi também o único da bancada a investir valores expressivos em locomoção, hospedagem e alimentação (R$ 60,7 mil).

Eduardo Braga aparece em segundo lugar, com R$ 334,1 mil. Diferente de Plínio, Braga concentrou quase todo o gasto em serviços de apoio parlamentar (R$ 245,1 mil) e no aluguel de imóveis para escritório político (R$ 54 mil). Além disso, desembolsou R$ 30,2 mil em passagens nacionais, valor bem acima dos colegas.

Omar Aziz foi o que menos gastou, totalizando R$ 305,9 mil. No entanto, destinou R$ 210 mil a serviços de apoio parlamentar, o segundo maior valor individual nesse item em toda a bancada. Aziz também se destacou pelo alto gasto em passagens aéreas e terrestres (R$ 95,9 mil), quase o triplo do que Eduardo Braga usou nessa categoria.

Serviços de apoio parlamentar foi o item mais caro para todos, somando R$ 588,9 mil (59% do total). Plínio Valério se destacou pela divulgação parlamentar e gastos com locomoção. Eduardo Braga foi o único a gastar com aluguel de escritório. Omar Aziz liderou os gastos com passagens nacionais.

