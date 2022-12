Senadores investigados por corrupção assinam ‘PEC da Censura’ que proíbe constranger político na rua

Redação AM POST

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) batizada pelo autor senador Renan Calheiros (MDB-AL) de “pacote de defesa da democracia” e apelidada de “Pacotão da Censura” foi assinada por senadores com problemas na justiça a maioria investigados por corrupção como: Eduardo Braga, Simone Tebet, Kátia Abreu, Omar Aziz e outros.

Continua depois da Publicidade

A PEC pode tronar crime, por exemplo, hostilizar políticos e autoridades em geral, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), chamando-os de “ladrão”, por exemplo. A proposta quer criar o “crime de intolerância política”, com pena de prisão e multa, com o objetivo de intimidar o exercício do direito constitucional de liberdade de expressão.

Se for chamado de “ladrão”, como tem sido frequente, o político pode alegar que foi “hostilizado” e, com isso, obter a prisão do xingador.

O autor do projeto, Renan Calheiros (MDB-AL), é um dos políticos mais denunciados por corrupção e crimes correlatos, no âmbito do STF, mas o tribunal nunca decide sobre esses casos exceto para admitir, em muitos casos, a prescrição das acusações.

Continua depois da Publicidade