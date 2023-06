Senadores protocolam representação no Conselho de Ética pedindo cassação do mandato de Marcos do Val após operação da PF

Os senadores Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, do MDB-AL, apresentaram na sexta-feira, dia 16, uma representação ao Conselho de Ética do Senado Federal com o objetivo de solicitar a cassação do mandato do senador Marcos do Val, do Podemos-ES.

Na referida representação, os senadores mencionaram a recente operação conduzida pela Polícia Federal (PF) e destacaram três elementos que poderiam justificar uma eventual quebra de decoro por parte do congressista.

Marcos do Val encontra-se sob investigação da PF e foi alvo de mandados de busca e apreensão, emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja operação ocorreu no dia 15 de junho.

Na representação, Randolfe e Calheiros citaram a reunião em que teria sido discutida uma suposta tentativa de grampear o ministro do STF, o tumulto gerado durante a divulgação das informações e a suspeita de que Marcos do Val tenha divulgado documentos sigilosos.

Os senadores afirmaram que, se for comprovada a violação de conduta por parte do senador no exercício de suas funções na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, torna-se evidente que o representante está utilizando seu mandato em prol de interesses ilícitos e criminosos.

“O senador Marcos do Val parece ignorar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, reduzindo-a a uma simples folha de papel, a ser manipulada de acordo com seus próprios caprichos e interesses egoístas e patrimonialistas, que são notoriamente golpistas”, argumentaram os parlamentares na representação.

