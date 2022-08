‘Serei candidato a Deputado Federal e não usarei dinheiro do Fundão Eleitoral’, anuncia Rodrigo Guedes

Redação AM POST

O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) lançou nesta terça-feira (16/8), a sua candidatura ao cargo de deputado federal. O cargo pleiteado marca mais um desafio na trajetória política do vereador que recebe destaque por defender os direitos da população e repudiar os privilégios políticos existentes no poder Legislativo e Executivo municipal.

Continua depois da Publicidade

Ao comentar sobre a disputa eleitoral, o parlamentar afirmou que não irá usar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral ou Fundão para custear sua campanha política. O Fundo Eleitoral é alimentado com dinheiro arrecadado dos impostos pelo governo federal e distribuído aos partidos políticos para financiar campanhas eleitorais. Este ano, o montante é de R$ 4,9 bilhões que deve ser dividido entre os 32 partidos políticos.

“Vou abrir mão dos recursos do Fundão! O dinheiro que financia partidos e campanhas vem do bolso do cidadão trabalhador e eu decidi não usar. Estou abrindo mão de recurso que poderia chegar até a um milhão de reais. Isso poderia decidir minha eleição mas após os Deputados e Senadores triplicarem o valor, decidi que não posso compactuar com isso. Usarei recursos próprios e de apoiadores para custear a minha campanha eleitoral! Estamos vivendo ainda uma pandemia de saúde e social e este dinheiro deveria ir para a população, não para campanhas”, declarou Rodrigo Guedes, que estará na coligação do Governador Wilson Lima.

Trajetória política

Continua depois da Publicidade

Rodrigo Guedes acumula uma vasta experiência política. Foi subsecretário de Juventude Esporte e Lazer entre março de 2010 até abril de 2016, retornou à pasta em janeiro de 2017 onde ficou até abril de 2018. Foi o idealizador do Programa Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação, Bolsa Idiomas, Política Municipal de Valorização do Estagiário, Programa Jovem Empreendedor, Semana da Juventude de Manaus e Projeto Arte com Lata de Grafite.

Também foi coordenador do Procon Manaus entre abril de 2018 até maio de 2019, Guedes atuou também, como secretário Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria entre maio de 2019 até abril de 2020, onde foi referência para a população de Manaus no combate aos preços abusivos dos combustíveis e autuou as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, água e saneamento, além das empresas de telefonia, entre outras demandas.