Sergio Massa teve mais de 70% dos votos em presídios nas eleições da Argentina

Nas eleições presidenciais realizadas recentemente na Argentina, Sergio Massa, obteve a maior quantidade de votos nos presídios durante o segundo turno, conforme levantamento realizado pelo site de notícias Infobae, com base em dados oficiais da Câmara Eleitoral Nacional. Massa recebeu impressionantes 71,87% dos votos dos detentos.

O pleito foi realizado no última dia 22 de outubro quando Sergio Massa e Javier Milei foram os candidatos mais votados e disputarão o segundo turno da eleição presidencial previsto para o dia 19 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O site Infobae compilou os dados eleitorais oficiais relacionados à votação nos presídios argentinos e descobriu que Sergio Massa foi o candidato mais apoiado pelos detentos. O segundo colocado nas preferências foi o libertário Javier Milei, com apenas 15,5% dos votos, seguido por Patricia Bullrich, conhecida por sua ênfase na segurança pública, que obteve apenas 5% dos votos.

Na Argentina, os presos têm o direito de exercer o voto desde 2007. No entanto, vale ressaltar que nem todos os detidos são elegíveis para votar. A legislação argentina estabelece que os presos condenados por crimes graves, como homicídio ou corrupção, estão proibidos de votar. A decisão de permitir que os detentos exerçam o direito ao voto foi embasada nos princípios de inclusão e respeito aos direitos humanos.

A expressiva preferência dos detentos por Sergio Massa nas eleições argentinas levanta questões e pode ser interpretada de diferentes maneiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ajuda de Lula

A vitória de Massa, no primeiro turno das eleições presidenciais, refletiu, em parte, uma estratégia que teve participação direta de um grupo de brasileiros ligados ao PT. Pelo menos quatro marqueteiros que atuaram em campanhas eleitorais do partido estão em Buenos Aires, há mais de um mês, com aval do presidente Lula (PT), para ajudar os estrategistas da equipe de Massa na briga contra o candidato da ultradireita Javier Milei.

Vale lembrar que no ano passado as eleições presidenciais do Brasil também tiveram dois turnos com o embate de Lula e Jair Bolsonaro. Conforme levantamento no primeiro turno do site O Antagonista em seções destinadas ao voto de presos mostra que o petista teve 80,59% dos votos válidos nas seções, contra 15,79% de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem compilou os boletins de urna de 222 seções eleitorais destinados ao voto de presos provisórios, que, de acordo com a legislação eleitoral, mantêm seu direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. Desses, 221 estavam disponíveis na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Redação AM POST*