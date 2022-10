Sergio Moro acompanha e aconselha Bolsonaro durante debate com Lula

Acontece neste domingo (16) o primeiro debate do segundo turno das eleições 2022 entre os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

O senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), subiu ao palco do debate presidencial da Band para dar conselhos ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), momentos antes do evento começar. Ele estava ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

Continua depois da Publicidade

Após a participação na Operação Lava-Jato, Moro deixou o cargo de juiz para se tornar ministro da Justiça de Bolsonaro. Porém, ele pediu demissão do cargo em abril de 2020 sob a justificativa de que o presidente tentou interferir no comando da Polícia Federal.

O primeiro bloco foi marcado por mais tempo de confronto direto entre os adversários. A pandemia e a vacinação contra a covid-19 pautaram a maior parte do começo do debate. Bolsonaro associou a ida de Lula às comunidades do Rio de Janeiro ao tráfico de drogas e foi rebatido pelo petista.