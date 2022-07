Show da cantora gospel Gabriela Rocha vai custar R$ 120 mil aos cofres públicos da prefeitura do Careiro Castanho

Redação AM POST

O prefeito do Careiro Castanho, Nathan Macena (Republicanos), desembolsou R$ 120 mil com a contratação de show da cantora gospel Gabriela Rocha, que deve se apresentar na ‘Marcha Para Jesus’. A informação consta na publicação do Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta quinta-feira (28).

Segundo documento, a cantora irá se apresentar no dia 20 de agosto no município. O contrato foi feito com a empresa V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ de nº 21.602.394/0001-28, responsável pela carreira de Gabriela Rocha.

A prefeitura não informou a respeito dos gastos com serviços de palco, sonorização, iluminação, aluguel de banheiros químicos, e artistas locais.

Veja documento: