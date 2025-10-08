A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Silas Câmara deixa mandato para se dedicar a campanha de Omar Aziz e será substituído por João Carlos

A dança das cadeiras faria parte de uma estratégia do Republicanos para fortalecer o nome do vereador, mirando as eleições 2026.

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 08:58 - Atualizado em 08/10/2025 às 10:55

Notícias de Política – O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) deve se afastar temporariamente do mandato na Câmara dos Deputados por um período de três meses. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar ao BNC Amazonas, que explicou que pretende utilizar o tempo de licença para atuar na campanha do senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Amazonas.

Com a decisão, o vereador da Câmara Municipal de Manaus, João Carlos (Republicanos) assume a vaga.

Será a primeira licença de Silas Câmara em 26 anos de vida parlamentar. O deputado está atualmente na metade de seu sétimo mandato consecutivo — ele foi eleito pela primeira vez em 1998, e desde então mantém presença constante no Congresso Nacional. A família já declarou abertamente apoio à candidatura de Omar nas eleições 2026.

A decisão faz parte de uma estratégia interna do Republicanos-AM, que busca fortalecer o nome do vereador de Manaus, João Carlos dos Santos Mello, no cenário político estadual.

Outro lado

O AM Post buscou comunicação tanto com o deputado federal, quanto com o vereador para posicionamentos acerca do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o tema. O espaço permanece aberto.

