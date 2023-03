Silvia Waiãpi é excluída de frente parlamentar indígena

Redação AM POST

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), de viés conservador, disse que foi excluída da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas.

“Aqueles que deveriam me chamar, foram os primeiros a me segregar e atuar com preconceito contra uma mulher indígena que quer que o seu povo tenha oportunidade, viva no século XXI e que não seja condenado a viver no passado como em 1500”, disse Silvia, na quarta-feira 8, em um vídeo divulgado na internet.

A congressista defendeu oportunidades iguais para todos. “Essa frente parlamentar é ilegítima porque vive no século XXI, mas condena o seu povo a viver em 1500, e eu não vou fazer isso com o meu povo”, disse Silvia.

Os nomes que integram a frente na Câmara dos Deputados são de esquerda: Céli Xakriabá (Psol-MG), Airton Faleiro (PT-PA), Erika Hilton (Psol-SP), Camila Jara (PT-MS), Dandara (PT-MG), Juliana Cardoso (PT-SP), Ivan Valente (Psol-SP), Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) e Túlio Gadelha (Rede-PE).

Já no Senado, a frente conta com a participação dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (PT-ES) e Eliziane Gama (PSD-MA).

*Com informação Revista Oeste