Simone Tebet cancela agenda em Manaus após testar positivo para Covid-19

A ministra do Planejamento e Orçamento Público Simone Tebet (MDB) testou positivo para Covid-19 e cancelou nesta sexta-feira (2/6) viagem agendada para Manaus, onde participaria do debate sobre o Plano Plurianual (PPA) Participativo no Amazonas.

De acordo com a assessoria da ministra, ela testou positivo para a doença na terça-feira (30/5). Com o resultado do exame ainda positivo, a ministra precisou cancelar sua participação no Fórum do Plano Plurianual (PPA) Participativo e segue de repouso em sua casa.

Com a ausência de Simone, outros dois ministros do governo Lula: Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional; e Márcio Macêdo, secretário-geral da Presidência da República, participam do evento em Manaus.

Redação AM POST*