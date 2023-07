Sinésio Campos exonera servidora de seu gabinete presa suspeita de arquitetar assalto e mandar matar empresária em Manaus

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) exonerou nesta terça-feira (18) a assistente parlamentar de seu gabinete Chrysline Paola Oliveira Gaia, conhecida nas redes sociais como Paola Gaia, que foi presa nessa segunda-feira (17) suspeita de planejar assalto, ocorrido no dia 6 de junho deste ano, a uma loja de roupas, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul de Manaus. O prejuízo estimado é de R$500 mil.

De acordo com levantamento feito pela reportagem do Portal AM POST, no site da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Paola Gaia consta como assistente no gabinete do parlamentar desde junho de 2020, com matrícula 21295 e remuneração líquida inicialmente de R$ 1.350,64. Em junho deste ano a remuneração líquida dela subiu para R$1.854,80.

A reportagem do AM POST, procurou o deputado Sinésio Campos, por meio de sua assessoria de imprensa, para questionar o caso e ele afirmou que após tomar conhecimento do crime exonerou a servidora.

“O deputado Sinésio Campos informa que, após a divulgação na imprensa sobre o suposto crime praticado pela servidora Paola Gaia, solicitou imediata exoneração da referida servidora. Reafirmamos que somos contrários a qualquer prática criminosa“, disse em nota.

Veja documento:MEMO 062 – Exoneração Chrysline Gaia

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Paola além de planejar o assalto deu ordem para matar a empresária.

“No curso das investigações, chegamos a um dos autores que apontou que uma das vítimas, que seria uma blogueira de nome Paola, tinha efetiva participação nesse evento criminoso. Ela teria organizado e foi a responsável pela abertura do portão. Todos afirmam que a ordem dela não era somente para praticar o roubo, era para tirar a vida da proprietária. A gente não sabe ainda qual a motivação disso mas o fato é que a ordem dela era para matar“, disse.

Redação AM POST*