Site da CMM fica fora do ar mesmo com gasto milionário feito pelo vereador David Reis com empresa de telecomunicações

Redação AM POST

O site da Câmara Municipal de Manaus (CMM) está fora do ar desde a última sexta-feira (11), mesmo o presidente da Casa, vereador David Reis, tendo firmado contrato de R$ 1,9 milhão com a empresa Logic Pro, responsável por prestar serviços de telecomunicações e telefonia fixa comutada – STFC, link dedicado e circuitos de acesso em fibra óptica redundante, além de outros serviços.

De acordo com a justificativa da contratação, publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal, por meio do processo nº 2021.10000.10718.0.000090, no dia 31 de maio, a empresa será responsável, também, pelo transporte de dados entre Câmara e a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio de uma banda simétrica de 60Mbps para cópia de segurança de dados, além da implantação de software e hardware.

No entanto, o contrato não está rendendo um bom serviço a Câmara Municipal, isso porque o site de divulgação de dados e matérias dos trabalhos dos vereadores não está ativo desde a última sexta.

Segundo consulta ao site da Receita Federal, a Logic Pro tem um capital social de R$ 3 milhões. No quadro societário, aparecem os nomes de Claudiney Alves da Silva, Maria Lenilma Lima Correa, SG Engenharia, esta representada por Francilais Afonso Lucas Guimarães, que também aparece no quadro de sócios e Ivair Ferreira.

A assessoria de comunicação da CMM ainda não se manifestou sobre o caso.

Veja documentos:



*Com informações do AM1