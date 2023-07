Só estou morto quando estiver enterrado, diz Bolsonaro sobre 2026

Bolsonaro afirma que o foco agora são as eleições de 2024: “Talvez a gente consiga fazer 1.000 prefeituras, essa é a meta do Valdemar [Costa Neto, presidente do PL]. Tem muito prefeito vindo para o nosso lado. No momento, estamos com um problema que todos os partidos gostariam de ter: candidatos em excesso. O que nós queremos é que a esquerda não ganhe mais municípios por aí”.

Sobre a aliança que o PL deve fechar pela reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro disse que as conversas estão bastante avançadas. Seu partido espera garantir a derrota do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no pleito.

“Ele [Nunes] é uma pessoa humilde, que tem trabalhado. Para a vaga de vice, temos alguns nomes, mas não pode ser casamento arranjado. O vice tem que ser alguém que colabore com o nosso município. Então falta eu e o Nunes tomarmos algumas tubaínas juntos para marcar a data do casamento. O Valdemar já declarou amor, eu estou na iminência de fechar. Um namoro um pouco mais demorado é bem-vindo”, afirmou.

Redação AM POST com informação Poder 360