Sob críticas internas, Sinésio Campos assume oficialmente presidência do PT no Amazonas

A diplomação ocorre após a ameaça de intervenção no PT-AM e a divergências voltarem à tona na semana passada.

Por Bruno Pacheco

23/09/2025 às 08:54 - Atualizado em 23/09/2025 às 09:53

Notícias de Política – Sob críticas internas de membros da própria legenda, o deputado estadual Sinésio Campos tomou posse nesta segunda-feira, 22, como presidente reeleito do Partido dos Trabalhadores (PT) no Amazonas até 2029. A diplomação ocorre após a ameaça de intervenção no PT-AM e o clima de divergências voltarem à tona na semana passada.

Nas redes sociais, Sinésio comentou sobre a posse do partido e disse que a diplomação é uma “vitória de todos que acreditam em um Amazonas mais justo.

“A reeleição mostra que estamos no caminho certo, com a força do povo que não se cala. Vamos seguir firmes na luta pelos direitos dos trabalhadores e pela defesa de nossa gente. O futuro é nosso e ninguém nos tira o que conquistamos”, declarou o parlamentar, em publicação no Instagram.

Leia mais: Presidente do PT, Edinho Silva ameaça intervir no diretório do Amazonas após crise interna e embate em reunião

Diplomação

A solenidade de diplomação ocorreu na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas nesta segunda-feira, 22, em Manaus. Durante o evento, Sinésio recebeu indígenas, líderes políticos, militantes do PT e o presidente nacional do partido, Edinho Silva.

No evento, Edinho Silva chegou a defender união na legenda no Amazonas em busca de eleger representantes da sigla em 2026.

“O importante é que o PT esteja forte, unido, para que a gente construa uma tática eleitoral vitoriosa no Estado, elegendo um governador alinhado com o presidente Lula e falando a mesma língua do governo federal”, comentou o presidente nacional do PT, no evento.

Racha interno

A eleição de Sinésio ocorre em meio a um racha interno na legenda. Na semana passada, o diretório do PT no Amazonas, Edinho Silva chegou a ameaçar intervir no partido.

Vale lembrar que, na última semana, divergências do partido. De acordo com informações divulgadas pela jornalista Rosiene Carvalho, o encontro foi tomado por um clima de confronto entre os grupos políticos do deputado estadual Sinésio Campos e do vereador Zé Ricardo. Procurado, contudo, Sinésio não comentou sobre o caso.

Leia mais: Racha interno no PT: José Ricardo cobra de Sinésio Campos fim da aliança com União Progressista

O grupo político de Sinésio e Zé Ricardo, contudo, protagonizam há anos embates dentro da legenda e voltaram a ganhar força em meio às disputas locais, aumentando a possibilidade de um racha mais profundo dentro da sigla no estado.

 

