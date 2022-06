Solicitações de Roberto Cidade atendidas pela Seinfra melhorarão infraestrutura de ramais da zona Rural de Manaus

Redação AM POST

Ramais da zona rural da capital receberão obras de infraestrutura e de pavimentação em atenção a requerimentos do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), aprovados pelo Governo do Estado.

Continua depois da Publicidade

Dentre os ramais que receberão melhorias de infraestrutura realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) está a vicinal da Petrobras, localizada no Ramal do Leão, KM 37 Rodovia, AM-010.

“Há cerca de um mês e meio encaminhei requerimentos ao Governo do Estado e eles foram atendidos, agora, com brevidade. Agradeço a atenção da Seinfra em responder às nossas solicitações. Isso permitirá que muitas famílias, muitos sitiantes, tenham melhor qualidade de vida e melhores condições no ir e vir. Sem contar que os produtores rurais irão escoar a produção com mais agilidade”, disse.

Também estão previstos serviços de infraestrutura para os ramais da Cooperativa, Pau Rosa, ZF-1 e Santo Antônio. Os ramais Novo Paraíso, Cláudio Mesquita, Frederico Veiga e Sol Nascente já recebem serviços de pavimentação pela Seinfra.

Continua depois da Publicidade

Energia

Solicitação do deputado Roberto Cidade à concessionária de energia também está sendo atendida, beneficiando moradores do Ramal do Leão. “Também requisitamos no mês passado que a Amazonas Energia promovesse a extensão da rede elétrica, do Ramal do Leão, para a comunidade Paraíso Verde, na vicinal da Petrobras e fico feliz que o trabalho está sendo executado”, comemorou.