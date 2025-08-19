A notícia que atravessa o Brasil!

‘Sou a pedra no sapato da velha política’, afirma Professora Maria do Carmo

A pré-candidata mandou um recado aos seus adversários em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Por Fernanda Pereira

19/08/2025 às 09:03

'Sou a pedra no sapato da velha política', afirma Professora Maria do Carmo

Foto: Divulgação

Notícias de Política – Consolidada como a futura candidata da direita ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal nas eleições do próximo ano, a Professora Maria do Carmo tem, de fato, encarnado o desejo de mudança na política local. Com seu nome cada vez mais lembrado pelo eleitor amazonense como a única opção de renovação, a pré-candidata mandou um recado aos seus adversários em um vídeo publicado nas suas redes sociais nesta segunda-feira, 18/8.

“Vou ser a pedra no sapato da velha política. E sabe por quê? Porque eu sou a coragem. Porque eu sou a indignação. Porque eu sou a verdadeira mudança. E, a cada dia, quanto mais conhecida eu fico, mais pessoas abraçam e acolhem o nosso projeto”, afirmou Maria do Carmo, citando os constantes ataques que tem recebido, principalmente de páginas na internet ligadas aos seus opositores.

No vídeo, Maria do Carmo resgata uma fala que fez durante entrevista a uma emissora local na última semana sobre o que pode levar da experiência de sucesso no setor privado para gestão pública. “Minha resposta girou em torno de uma coisa simples: cuidar bem dos gastos”, disse. Para ela, nem precisa ser empresária, gerar mais de 5 mil empregos diretos, ajudar na educação e na economia do Estado para pensar desse jeito.

Leia mais: Maria do Carmo critica abandono da Cidade Universitária e exalta expansão da Fametro

“A senhora, dona de casa, o senhor, pai de família, hão de concordar comigo: grande parte das famílias do Amazonas sabe bem a importância de cuidar do dinheirinho suado para fechar as contas no fim do mês, não é mesmo? Mas sabe quem pensa diferente da gente? Eles: a velha política que se acha dona do Amazonas”, apontou a pré-candidata que conta com o apoio do ex-presidente Bolsonaro.

Maria do Carmo finaliza com um recado: “a gente só vai conseguir dar um jeito de verdade no Amazonas quando primeiro der um jeito nessa gente que lucra com o atraso do nosso Estado. Ninguém aguenta mais continuar assim. Vamos mudar. Evoluir. O Amazonas merece!”, finalizou.

Relacionadas

