“Sou um soldado de Autazes na Assembleia”, afirma Roberto Cidade em visita ao município

Em visita a Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), neste domingo (12), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), afirmou que é um soldado do município no parlamento estadual e que seu mandato sempre estará à disposição da população autazense. Na ocasião, anunciou, em entrevista à rádio Autazes FM, que destinará R$ 500 mil de suas emendas parlamentares à cidade.

“O meu mandato é voltado para contribuir com o interior do Amazonas. Já perdi as contas de quantas vezes vim aqui nesse município, onde tenho muitos amigos. Sou um soldado de Autazes na Assembleia e sempre estarei atento às demandas da população. Eu tenho compromisso com a Calha do Madeira e essa emenda chegará para ajudar o povo daqui”, afirmou.

Além de conceder entrevista à rádio local, Roberto Cidade visitou o Ministério Apostólico Casa da Graça, a convite do pastor da comunidade, Albson Barbosa, e também, a paróquia de Autazes.

O presidente da Assembleia lembrou, ainda, que em sua gestão, o Parlamento Estadual aprovou a destinação de 15% do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para os municípios do interior combaterem a pandemia do coronavírus neste ano.

“Conseguimos aprovar a destinação de R$ 160 milhões do FTI para os municípios do interior combaterem o coronavírus. Autazes recebeu mais de R$ 2,9 milhões e com certeza esse recurso ajudou a comprar insumos e pagar a folha dos médicos que atuaram aqui na pandemia”, destacou.

Entrega de emenda

Roberto Cidade informou que em breve voltará à Autazes para fazer a entrega de uma emenda de sua autoria, que destina, via Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), equipamentos que auxiliarão no escoamento da produção dos agricultores rurais do município.

“Nós já estamos com o equipamento no Idam pronto para ser entregues. São 68 rabetas e dois motores de popa de 15hp para Autazes”, finalizou.

* Com informações da assessoria de imprensa