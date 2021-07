STF cobra explicação de Omar Aziz por e-mail de Mayra Pinheiro vazado à imprensa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM) foi cobrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, a se manifesta sobre o suposto vazamento à imprensa de um e-mail da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, material que estava em poder exclusivo da CPI comandada pelo parlamentar.

Em 12 de junho deste ano, Lewandowski manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático (de mensagens) da secretária, mas ordenou que os documentos fossem tratados como confidenciais pela CPI.

“Mesmo quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, estas deverão ser acessadas apenas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pela própria impetrante e seus advogados, só podendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental”, disse o ministro na decisão.

Agora, a defesa de Mayra alega que integrantes da Comissão Parlamentar enviaram a jornais um e-mail que estava sob sigilo.

Omar Aziz deverá apresentar as informações solicitadas por Lewandowski dentro do prazo máximo de 5 dias.

Em entrevista nesta terça-feira (27), o senador disse que não tem o comentar do caso e que muita gente tem acesso ao material.

“Aquela carta para Portugal não pode ficar em sigilo, não tem nada a ver com a CPI. É um crime muito sério que ela comete ali, oferecendo o tratamento para Portugal. Como a mulher que trabalha no Ministério da Saúde faz isso?”, disse o político revelando desejo de que queria que o documento fosse divulgado.