Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva pretende disputar vaga de deputado estadual nas eleições de 2026

Notícias de Política – O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, revelou nesta sexta-feira, 19, ao portal Onda Digital, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nas eleições de 2026 pelo PSD, partido do senador Omar Aziz. Procurado pelo AM POST, contudo, Saraiva foi enfático e disse que vai tratar de política partidária só ano que vem.

PUBLICIDADE

Saraiva deixou o Solidariedade, sigla na qual estava desde 2017, mas só deve se filiar ao PSD durante a janela de filiação partidária de 2026, prazo final para que ele se desincompatibilize do cargo na Suframa.

Leia mais: Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva manifesta apoio para reconstrução de fábrica afetada por incêndio em Manaus

O político é um dos mais experientes do Amazonas e também está cotado para assumir a coordenação da campanha de Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Estado, logo após a filiação partidária.

PUBLICIDADE

Ao AM POST, Bosco Saraiva disse que, por enquanto, sua prioridade é ajudar a fortalecer a Zona Franca de Manaus (ZFM). através de nossas ações na Suframa.

“Política partidária So ano que vem. Por enquanto minha prioridade é ajudar a fortalecer a ZFM através de nossas ações na Suframa. Estamos dedicados a integrar cada vez mais Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, que são os estados onde a Suframa tem sede e atividades”, declarou.

Na Suframa

Bosco Saraiva ocupa a chefia da Suframa desde o início do governo Lula, cargo que assumiu com o aval de todos os oito deputados federais e três senadores do Amazonas. O político iniciou sua carreira nos anos 1980, ganhando destaque entre os fundadores da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

O último cargo eletivo de Saraiva foi como deputado federal, de 2019 a 2023, mas ele não disputou a reeleição, optando pela superintendência da Suframa. Saraiva já ocupou uma cadeira na Aleam entre 2015 e 2017 e agora reacende as expectativas de retornar ao parlamento estadual.