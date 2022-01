Suplente recorre a Justiça do AM para assumir vaga de Nejmi Aziz na Assembleia Legislativa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Após a deputada Nejmi Aziz (PSD), extrapolar os 120 dias de ausência do mandato, período máximo que um parlamentar pode ficar sem que o substituto assuma, o suplente dela pastor Antônio Alves (Republicanos), recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para ser empossado no cargo de deputado estadual.

“Acamada por doença desconhecida, dando conta alguns meios de comunicação que a mesma foi internada em hospital no Estado de São Paulo, sem previsão de alta médica”, diz a defesa do pastor que está sendo feita pelo advogado e ex-vereador de Manaus, Chico Preto.

Nejmi Aziz ficou no cargo sete meses depois que assumiu o mandato no início do ano, devido renúncia do ex-deputado Augusto Ferraz (DEM), que abdicou da vaga na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) para comandar a Prefeitura de Iranduba. No início de agosto, volta do recesso parlamentar, a deputada apresentou um pedido de licença médica de 60 dias, que expirou em outubro de 2021. No dia 4 de dezembro o período máximo de 120 dias foi atingido, sem que a Assembleia tenha convocado o suplente, como determina o Regimento Interno.

No último dia 5 de janeiro, em plantão judicial, o desembargador Délcio Santos, afirmou que o rito interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, que está em recesso até o dia 1º de fevereiro, não prevê a convocação extraordinária de suplente. Para Santos, o caso pode ser analisado no expediente regular do TJAM.

“Não vislumbro risco de perecimento do alegado direito caso não apreciado o pedido em regime de plantão na medida em que a ALE/AM está em recesso, logo, pelo menos até 1º de fevereiro de 2022, não serão realizadas reuniões, sessões ou debates, é dizer, não haverá atividade parlamentar que justifique a convocação de suplente”, disse Santos.

De acordo com a Assembleia Legislativa Nejmi Aziz apresentou documento solicitando suspensão da licença médica no último dia 19 de novembro e participou de forma virtual das sessões plenárias.

*Com informações do AM Atual