Suposto áudio vazado de Coronel Menezes revela armação contra prefeito de Manaus: “Tirei ele da mesa do presidente”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Foi divulgado por blogs locais nesta terça-feira (29), áudio vazado atribuído ao pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, coronel Alfredo Menezes, que fala dos bastidores dos políticos de sua base política.

Continua depois da Publicidade

De acordo com áudio, feito durante uma ligação, o militar fala mal do deputado federal Capitão Alberto Neto, do prefeito David Almeida (Avante) e de outros políticos do Amazonas.

“Eu tô dando porrada no prefeito direto. Ele sentiu ontem, certo? Tirei ele da mesa do presidente (Jair Bolsonaro)”, diz Menezes sobre o prefeito de Manaus no áudio vazado.

“A minha guerra com o Alberto Neto é que se ele estivesse ficado comigo (nas eleições de 2020) quem sabe o prefeito (de Manaus) teria sido outra pessoa, só isso. Eu achei sacanagem dele entrar sabendo que não ia ganhar a eleição para competir os votos do mesmo nicho”, declarou.

Continua depois da Publicidade

De acordo com os blogs, a gravação foi feita em reunião, ocorrida no última dia 15/03, juntou diversos líderes conservadores na casa de Sérgio Krurke, entre eles Paulo Maffiolleti, Dr. Marcos Barcelar, Ageu, Carla Bleaz, Pamela e Vivi, esposa de Krurke.

Durante a reunião, ligaram para Flávia Ferronato, que deu instruções de como agir: eles usam pessoas ligadas a Bolsonaro, tirando várias fotos e publicando em suas redes sociais, para demonstrar que tem apoio dos personagens, e de certa forma conseguir manipular o presidente. O esquema envolve pessoas de vários estados.

Continua depois da Publicidade

Ouça: