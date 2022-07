Tabatinga gastou em dois meses mais de R$ 31 milhões em pavimentação de ruas

Redação AM POST

Para pavimentar as ruas de Tabatinga (distante 1107 quilômetros de Manaus), a gastou em dois meses mais de R$ 31 milhões de reais. Os contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Nesta quarta-feira (14), o prefeito do município Saul Bemerguy (MDB), fechou um contrato com a empresa Red Engenharia LTDA com duração de até 300 dias de execução, no valor global de R$ 20.471.602,78 (Vinte milhões quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e dois reais e setenta e oito centavos) dos cofres públicos da cidade.

A empresa irá pavimentar e recuperar ruas. Segundo o site da Receita Federal, a Red Engenharia tem sede em Manaus e tem como atividade principal serviços de engenharia.

Saul não detalha na publicação do DOM onde a obra será realizada, em que trechos e a quantidade de ruas.

Curiosamente, no mês de junho deste ano, a empresa Jefferson C da S Andrade Eireli -ME havia vencido um pregão presencial no valor de R$ 10.575.581,40 (Dez milhões quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) para executar o mesmo serviço no município.

Em dois meses, o município gastou cerca de R$ 31 milhões em pavimentação nas ruas da cidade que tem uma área equivalente a 3.239,3 km².