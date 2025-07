Tarcísio e Michelle lideram preferência do eleitorado de direita para 2026, diz pesquisa

Notícias de Política – Um levantamento realizado pela Genial/Quaest entre os dias 10 e 14 de julho revelou os nomes mais lembrados pelo eleitorado de direita para a eleição presidencial de 2026, caso Jair Bolsonaro (PL) não participe da disputa. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança com 15% das citações. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) vem logo em seguida, com 13%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em todo o país e tem margem de erro de dois pontos percentuais. A sondagem mostra ainda que o apoio à ex-primeira-dama oscilou negativamente — ela tinha 14% em março e chegou a 16% em maio.

PUBLICIDADE

Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, foi citado por 9% dos entrevistados. Já o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) empataram com 8%. No caso de Eduardo, houve avanço de quatro pontos percentuais em relação aos levantamentos anteriores.

Leia mais: Deputado quer CPI para apurar suposto uso de verba pública em rede de influenciadores pró-Lula

Outros nomes lembrados incluem os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, com 4%; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 3%; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, também com 3%.

PUBLICIDADE

A pesquisa também registrou que 19% dos participantes não escolheram nenhum dos nomes apresentados, enquanto 17% não souberam ou preferiram não opinar.

O resultado reforça o protagonismo de Tarcísio de Freitas dentro do grupo político ligado a Bolsonaro, ao mesmo tempo em que aponta uma oscilação no capital político de Michelle. O cenário segue em aberto, especialmente diante da indefinição sobre a elegibilidade do ex-presidente para 2026.