Tarcísio sai em defesa de Bolsonaro e critica medidas: “Sucessão de erros”

Notícias de Política – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou nesta sexta-feira (18) em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a deflagração de uma operação da Polícia Federal que impôs medidas cautelares ao ex-mandatário.

Entre as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se encontra nos Estados Unidos.

Em postagem nas redes sociais, Tarcísio classificou o episódio como uma “humilhação” e afirmou que Bolsonaro é vítima de uma “sucessão de erros” que, em sua visão, está afastando o Brasil de seu rumo.

“Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça”, escreveu o governador.

Aliado próximo do ex-presidente, Tarcísio destacou a trajetória política de Bolsonaro, exaltando sua atuação em defesa de valores conservadores. “Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro”, declarou.

O governador também fez um apelo por estabilidade institucional e clima eleitoral saudável. “Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo”, afirmou. Para ele, o país precisa resgatar o equilíbrio e garantir eleições “livres, justas e competitivas”.