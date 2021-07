TBT: Eduardo Braga já foi investigado pelo STF por suspeita de peculato, formação de quadrilha e fraude em licitação no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Para quem não se recorda o AM POST vai lembrar neste TBT que em 2013, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu inquérito para apurar a participação do senador Eduardo Braga (PMDB-AM) de fraude em 2003, quando era governador do Amazonas. O parlamentar, que naquele ano era líder do governo Dilma Rousseff no Senado, foi acusado de autorizar desapropriação de terreno com valorização de 3.100% em favor da empresa Columbia Engenharia.

Na época, Braga era suspeito dos crimes de peculato, formação de quadrilha e fraude em licitação. Segundo denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), um imóvel comprado pela empresa de engenharia, no bairro de Santa Etelvina, por R$ 400 mil foi desapropriado três meses depois pelo governo do Amazonas por R$ 13,1 milhões para a construção de casas populares, o conjunto “Meu Orguulho”, que integra o programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal.

Como Braga já era senador, na época, ele tinha foro privilegiado e precisou de autorização do Supremo para ser investigado criminalmente.

Os documentos apontavam que parte do valor se destinava ao terreno e a outra parte para benfeitorias de urbanização. A denúncia narrava que as obras não existiam e seriam construídas pela empresa de engenharia na sequência, violando a exigência de licitação. Além disso, o Ministério Público informou, na época, que não havia notícia de que as benfeitorias foram feitas e nem sobre o assentamento das famílias.

Além de Eduardo Braga, a denúncia envolvia seis pessoas que teriam participação no esquema. Um dos argumentos para tentar derrubar a apuração é que duas ações cíveis foram abertas, mas não houve condenação. Ao determinar a abertura de inquérito, Gilmar Mendes alegou que o argumento não é suficiente para suspender as apurações criminais.

O ministro autorizou, naquele ano, várias medidas solicitadas pelo Ministério Público, como quebra de sigilo bancário, pedido de informações ao estado do Amazonas sobre o assentamento das famílias no terreno, realização de perícia pela Polícia Federal e a oitiva dos envolvidos.

*Com informações da Agência Brasil