TCE-AM aprova contas de 2020 do ex-prefeito de Manaus Arthur Neto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As contas do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, relativas ao ano de 2020, foram aprovadas por unanimidade nesta quinta-feira (9/12), pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Com isso, o ex-prefeito encerra a prestação de contas dos seus oito anos de mandato frente à Prefeitura de Manaus, todas aprovadas.

Continua depois da Publicidade

“Sinto-me muito feliz, porque o zelo pelo bem público sempre foi uma marca da minha vida, lutei e prezei pela transparência, responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas e pela correta aplicação dos recursos públicos, mesmo enfrentando os reflexos da pandemia”, afirmou Arthur Virgílio Neto. “É especialmente gratificante que esta aprovação tenha ocorrido no Dia Internacional contra a Corrupção. E as ações corretas de um gestor estão entre os mecanismos mais eficazes para combater a corrupção”, destacou.

O processo de prestação de contas de Arthur Neto foi composto de mais de 13 mil páginas e teve como relatora a conselheira Yara Lins. Apesar de 2020 ter sido marcado pelo enfrentamento à Covid-19, que exigiu várias medidas dos governantes que não estavam previstas no orçamento inicial, além de auxílio aos mais afetados pela quase completa paralisação das atividades econômicas, as contas de Arthur atenderam todos os requisitos legais e éticos, obtendo aprovação final.

“Fizemos o que era necessário naquele momento, mas tudo pelo caminho certo, sem furar o teto de gastos, porque fizemos os cortes e ajustes na máquina pública, sem driblar as legislações vigentes e muito menos a Lei de Responsabilidade fiscal”, reforçou Arthur.

Continua depois da Publicidade

Ele também agradeceu à Corte de Contas pelo tratamento respeitoso que sempre recebeu dos conselheiros. “O TCE-AM tem um papel muito importante no processo de democratização, moralização das contas públicas e combate à corrupção, principalmente pelo caráter pedagógico que vem assumindo nos últimos anos, ensinando o bom caminho aos administradores, particularmente aqueles com maior dificuldade de acesso à informação”, destacou Virgílio. “Sou muito grato pelo tratamento e pelo respeito que sempre recebi”, finalizou.

As contas, agora, serão enviadas para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) para julgamento.