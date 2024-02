TCE-AM investiga prefeito de Boa Vista do Ramos por gastos suspeitos de mais de R$ 16 milhões

Notícia do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) está investigando Eraldo Trindade da Silva, mais conhecido como “Eraldo CB”, prefeito do município de Boa Vista do Ramos, por suspeitas de irregularidades em compras que ultrapassam os R$ 16 milhões.

As investigações envolvem contratos com empresas para a construção de muros de contenção, fornecimento de materiais médicos e equipamentos de proteção, confecção de fardamento escolar e vestuário profissional, além da aquisição de combustíveis.

Um dos contratos sob análise refere-se à construção de um muro de contenção de erosão fluvial, realizado em 2021 com a empresa Costaplan Construções LTDA, no valor de R$ 7.742.052,02. O TCE-AM suspeita de irregularidades neste contrato, assim como em outro firmado em 2023 para a mesma finalidade, na mesma orla, levantando indícios de improbidade administrativa por parte do prefeito.

Além disso, outras compras estão sendo investigadas, como o fornecimento de materiais médicos pela empresa CONSTURB Comércio de Material de Construção, o fornecimento de fardamento escolar e vestuário profissional pela SG Comércio de Produtos Alimentícios, e a aquisição de combustíveis pelo Auto Posto Sophia.

O valor total das compras suspeitas chega a mais de R$ 16 milhões, todos pagos com recursos dos cofres municipais de Boa Vista do Ramos. Caso as investigações do TCE-AM, Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Ministério Público Federal (MPF) e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) confirmem as irregularidades, Eraldo CB pode perder seu mandato e seus direitos políticos.